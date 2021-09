Green pass obbligatorio, Crisanti: “Terza dose è conseguenza” (Di lunedì 20 settembre 2021) Con il Green pass obbligatorio, la Terza dose di vaccino covid è inevitabile. E’ la strada che indica il professor Andrea Crisanti. “Una volta introdotto il Green pass la Terza dose di vaccino anti-Covid diventa una conseguenza logica. Se infatti dopo un certo lasso di tempo con la doppia dose non sei più protetto, come emerge dai dati, le due cose dovrebbero andare di pari passo: se fai il Green pass devi fare pure la Terza dose. Non ha senso fare uno senza l’altra”, dice all’Adnkronos Salute. Una scelta obbligata? “Penso che ormai il Governo si sia infilato in un vicolo cieco”. L’esperto, direttore ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 20 settembre 2021) Con il, ladi vaccino covid è inevitabile. E’ la strada che indica il professor Andrea. “Una volta introdotto illadi vaccino anti-Covid diventa unalogica. Se infatti dopo un certo lasso di tempo con la doppianon sei più protetto, come emerge dai dati, le due cose dovrebbero andare di pario: se fai ildevi fare pure la. Non ha senso fare uno senza l’altra”, dice all’Adnkronos Salute. Una scelta obbligata? “Penso che ormai il Governo si sia infilato in un vicolo cieco”. L’esperto, direttore ...

