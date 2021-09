Green Pass, NaturaSì paga i tamponi al personale non vaccinato: «Ma così si aiutano i No vax» (Di lunedì 20 settembre 2021) NaturaSì pagherà i tamponi a tutto il suo personale non vaccinato contro il Coronavirus. L’azienda specializzata in prodotti biologici e biodinamici ha fatto sapere in una nota che provvederà in questo modo in vista del 15 ottobre, data in cui, grazie al decreto legge approvato all’unanimità in consiglio dei ministri, il Green Pass sarà obbligatorio per recarsi al lavoro sia nel pubblico che nel privato. «Stiamo tutti vivendo una situazione difficile, per molti versi paradossale, innescatasi con la comparsa del virus», si legge in una lettera inviata ai 1.650 lavoratori del colosso del biologico e firmata dal presidente di EcoNaturaSì, Fabio Brescacin. Per questo l’azienda si farà carico del costo dei tamponi del suo personale non ... Leggi su open.online (Di lunedì 20 settembre 2021)pagherà ia tutto il suononcontro il Coronavirus. L’azienda specializzata in prodotti biologici e biodinamici ha fatto sapere in una nota che provvederà in questo modo in vista del 15 ottobre, data in cui, grazie al decreto legge approvato all’unanimità in consiglio dei ministri, ilsarà obbligatorio per recarsi al lavoro sia nel pubblico che nel privato. «Stiamo tutti vivendo una situazione difficile, per molti versi paradossale, innescatasi con la comparsa del virus», si legge in una lettera inviata ai 1.650 lavoratori del colosso del biologico e firmata dal presidente di Eco, Fabio Brescacin. Per questo l’azienda si farà carico del costo deidel suonon ...

Advertising

VittorioSgarbi : Da vaccinato non mi sento affatto minacciato da uno che non l’ha fatto: è un problema suo. Se non c’è un obbligo di… - borghi_claudio : Intanto se non erro questo bel decreto del green pass ancora in Gazzetta ufficiale non c'è. Mi arrivano voci che st… - MediasetTgcom24 : Green pass, Giorgetti: 'L'abbiamo esteso per aumentare la libertà' #Greenpass - Pulcherrimusvir : RT @noitre32: Stanno pensando di togliere l'obbligo green pass per i magistrati. I magistrati a quanto pare, NON lo vogliono, però NON inte… - cadfael2 : RT @a_meluzzi: Svizzera dice no Green Pass. Maurer, ex Presidente della Confederazione elvetica membro del Consiglio Federale sfila con una… -

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass Letta e Salvini ai ferri corti: scontri social su Green pass, obbligo vaccinale e elezioni Si stanno scontrando talmente tanto che ci si chiede chi dei due farà il primo passo per spingere l'altro fuori dalla maggioranza. Green pass obbligatorio, obbligo vaccinale, ma anche le prossime elezioni comunali. E' alta tensione tra leader della maggioranza del governo Draghi, con Enrico Letta e Matteo Salvini ormai ai ferri ...

Covid, al via la terza dose di vaccino per tre milioni di soggetti fragili Sempre in giornata, sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto con cui il Green pass diventerà obbligatorio dal 15 ottobre per circa 23 milioni di lavoratori. Leggi anche - La terza dose, detta ...

Green pass: gli adempimenti privacy Altalex Green pass: tornelli nelle grandi aziende, sostituzioni nelle piccole Nelle quattro settimane in cui il mondo del lavoro si preparerà all’estensione pressoché totale del Green pass, l’evoluzione della campagna vaccinale e quella della curva dei contagi saranno determina ...

Green Pass: gli ultras del Toro disertano il derby Niente derby per gli ultras del Toro. I gruppi della tifoseria organizzata della Curva Maratona diserteranno lo stadio Olimpico 'Grande Torino' per la sfida contro la Juventus di sabato 2 ottobre per ...

Si stanno scontrando talmente tanto che ci si chiede chi dei due farà il primo passo per spingere l'altro fuori dalla maggioranza.obbligatorio, obbligo vaccinale, ma anche le prossime elezioni comunali. E' alta tensione tra leader della maggioranza del governo Draghi, con Enrico Letta e Matteo Salvini ormai ai ferri ...Sempre in giornata, sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto con cui ildiventerà obbligatorio dal 15 ottobre per circa 23 milioni di lavoratori. Leggi anche - La terza dose, detta ...Nelle quattro settimane in cui il mondo del lavoro si preparerà all’estensione pressoché totale del Green pass, l’evoluzione della campagna vaccinale e quella della curva dei contagi saranno determina ...Niente derby per gli ultras del Toro. I gruppi della tifoseria organizzata della Curva Maratona diserteranno lo stadio Olimpico 'Grande Torino' per la sfida contro la Juventus di sabato 2 ottobre per ...