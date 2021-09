Green pass, Gelmini: “Misura di buon senso, con la riapertura tutte le attività si sarebbero rialzati i contagi” (Di lunedì 20 settembre 2021) ''Credo che quella di estendere il Green pass sia un scelta di buonsenso indispensabile per mettere in sicurezza il paese. Con la riapertura delle fabbriche, degli studi professionali, della pubblica amministrazione il rischio di un'impennata del contagio era pressoché una certezza" L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 20 settembre 2021) ''Credo che quella di estendere ilsia un scelta diindispensabile per mettere in sicurezza il paese. Con ladelle fabbriche, degli studi professionali, della pubblica amministrazione il rischio di un'impennata delo era pressoché una certezza" L'articolo .

