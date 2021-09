Grande Fratello Vip | Tommaso Zorzi con le principesse etiopi | le foto insieme

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 20 settembre 2021)è molto amico delle tredelVip. Già durante la prima puntata di debutto, il vincitore della scorsa edizione, ospite in studio ha svelato per quale motivo le conosce. GF Vip,con le: leinedite Le conosco perché in realtà tempo fa cercavo casa... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.