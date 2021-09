Grande Fratello Vip 6 | anticipazioni della terza puntata | stasera su Canale 5

(Di lunedì 20 settembre 2021)su5 alle 21:30 va in onda ladelVip 6: ecco alcunedi quello che vedremo. IlVip 6 è alla sua- in ondasu5 alle 21:30 - di un cammino iniziato il lunedì 13 settembre e che non si sa quando finirà:ci saranno sorprese per alcuni vipponi mentre qualcuno di loro racconterà la sua vita. In nomination ci sono Francesca Cipriani e Tommaso Eletti, ma il televoto dinon sancirà nessuna eliminazione. Sappiamo dalleche Aldo Montano sarà uno dei protagonisti...

Advertising

trash_italiano : Grande Fratello Vip 6, Amedeo Goria rivela: “Signorini mi ha detto “noi siamo contenti se tu fai il seduttore” - trash_italiano : Tale e Quale Show 2020 3.524.000 18,90% 2021 3.969.000 22,50% Grande Fratello Vip 2020 2.440.000 14,77% 2021 2.001.000 14,70% - trash_italiano : #GFVIP, Tommaso Eletti: “andare a risolvere un problema a Temptation Island è proprio da scemi”, la regia stacca - Dragon_fruit22 : Jo Squillo rendere omaggio alle donne di Kabul al Grande Fratello non ha senso non è il contesto giusto. Esibizioni… - trashissimotv : Parliamo del grande fratello! -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

AlVip continuano le polemiche per il comportamento di Amedeo Goria . Stavolta a dire la sua arriva l'ex vincitore del reality, l'influencer e neo conduttore Tommaso Zorzi : 'Andrebbe ...Vip, diretta terza puntata: sorpresa per Carmen Russo. Katia Ricciarelli malinconica. In prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con il reality show prodotto da Endemol Shine Italy ...È ormai risaputo che per abbandonare la casa del Grande Fratello Vip bisogna pagare una penale, questo è stato confermato da Ilary Blasi a Pamela Prati durante la prima edizione del reality, ma a quan ...Stasera su Canale 5 alle 21:30 va in onda la terza puntata del Grande Fratello Vip 6: ecco alcune anticipazioni di quello che vedremo. Il Grande Fratello Vip 6 è alla sua terza puntata - in onda stase ...