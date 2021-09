Gotti: «Dobbiamo fare i complimenti al Napoli, è venuto qui ed ha espresso grande tecnica e qualità» (Di lunedì 20 settembre 2021) Dopo la sconfitta contro il Napoli alla Dacia Arena, ai microfoni di Sky ha parlato il tecnico dell’Udinese Luca Gotti. «Sono un po’ gli episodi iniziali che indirizzano la partita verso il Napoli e fanno venire fuori la loro forza. Come atteggiamento abbiamo provato a fare le nostre cose, abbiamo preso due gol balordi, conditi da ingenuità, nel primo tempo, ovvio che dopo le qualità del Napoli si possono esprimere a pieno». Dopo un 4-0 qual è la lettura che si può fare andando oltre la sconfitta? «La lettura parte dai complimenti da fare a un avversario forte e che sta benissimo. Il Napoli è venuto qui ed ha espresso grande cifra tecnica e ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 20 settembre 2021) Dopo la sconfitta contro ilalla Dacia Arena, ai microfoni di Sky ha parlato il tecnico dell’Udinese Luca. «Sono un po’ gli episodi iniziali che indirizzano la partita verso ile fanno venire fuori la loro forza. Come atteggiamento abbiamo provato ale nostre cose, abbiamo preso due gol balordi, conditi da ingenuità, nel primo tempo, ovvio che dopo ledelsi possono esprimere a pieno». Dopo un 4-0 qual è la lettura che si puòandando oltre la sconfitta? «La lettura parte daidaa un avversario forte e che sta benissimo. Ilqui ed hacifrae ...

