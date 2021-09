Gli Usa riaprono le frontiere agli europei Blinken chiama Di Maio

(Di lunedì 20 settembre 2021) Il segretario di Stato americano Antonyha avuto un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri italiano Luigi Diper annunciargli la riapertura delledegli Stati Uniti, già da novembre, ai viaggiatori italiani che hanno completato il ciclo vaccinale. Dihanno convenuto sull’importanza di rilanciare gli sforzi a livello mondiale sulla campagna di vaccinazione, utilizzando anche il vertice G20 di ottobre. Inoltreha confermato la sua partecipazione alla riunione G20 Esteri del 22 settembre, che Roma ha convocato come passaggio preparatorio in vista del vertice dei leader sull’Afghanistan. “Ottime novità dalla Casa Bianca per tutti gli italiani negli Stati Uniti e in Italia”, ha scritto l’ambasciata d’Italia negli Stati Uniti, guidata ...

