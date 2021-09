Gli ultras del Torino | «Diserteremo il derby con la Juve | il Green Pass snatura il nostro tifo»

(Di lunedì 20 settembre 2021) Gli ultrà delcontro il. In una nota pubblicata all’Ansa, i gruppi organizzati delgranata dichiarano che diserteranno ilcon lantus, in programma sabato 2 ottobre allo stadio Olimpico Grandeper protestare contro il certificato che attesta l’avvenuta vaccinazione. «Non intendiamo accettare le forti restrizioni cheno ilesseree che porterebbero ulteriori multe e diffide insensate. Per tali ragioni rientreremo nella nostra curva, da sempre cuore pulsante del ...

