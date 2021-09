Gkn, revocata l’apertura dei licenziamenti collettivi. Il tribunale dà ragione ai sindacati: “Azienda ha violato lo Statuto dei lavoratori” (Di lunedì 20 settembre 2021) Il tribunale del Lavoro di Firenze ha revocato l’apertura dei licenziamenti collettivi per la Gkn di Campi Bisenzio. I giudici hanno dato ragione ai sindacati, che avevano impugnato il procedimento avviato verso i 422 dipendenti licenziati dal gruppo, che per il tribunale ha violato l’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori, mettendo in atto comportamenti anti sindacali. I lavoratori erano stati informati di aver perso il posto con una email. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 settembre 2021) Ildel Lavoro di Firenze ha revocatodeiper la Gkn di Campi Bisenzio. I giudici hanno datoai, che avevano impugnato il procedimento avviato verso i 422 dipendenti licenziati dal gruppo, che per ilhal’articolo 28 dellodei, mettendo in atto comportamenti anti sindacali. Ierano stati informati di aver perso il posto con una email. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto ...

