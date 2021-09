Gkn | il tribunale ferma i licenziamenti «Violati i diritti del sindacato»

(Di lunedì 20 settembre 2021) L’orologio del tempo torna all’8 luglio scorso, alla vigilia della mail con cui i 500 operai della Gkn venivano avvisati di punto in bianco della chiusura definitiva dello stabilimento di Campi Bisenzio. Non è una favola ma una realtà, grazie all’annullamento della procedura di licenziamento che domani avrebbe portato la multinazionale della componentistica auto a inviare le lettere di messa in mobilità. Una decisione dalla giudice del lavoro Anita Maria Brigida Davia, che ha accolto il ricorso per comportamento antisindacale … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

'Ildel Lavoro di Firenze, revocando la procedura dei licenziamenti collettivi per ladi Campi Bisenzio, industria delle componentistica auto, ha dato ragione ai sindacati che avevano ..."Quanto stabilito oggi daldi Firenze rappresenta un segnale fortissimo per il nostro Paese. I diritti dei lavoratori non sono una boutade, e i grandi gruppi industriali non possono permettersi di giocare con le vite ...Il tribunale di Firenze ha dato ragione a 422 lavoratori di Gkn che erano stati licenziati via e-mail. Il procedimento è ora bloccato.L’azienda conferma quindi, con una nota, la decisione di chiudere la fabbrica. «Gkn Driveline Firenze rimane convinta della correttezza del proprio operato e non si sottrarrà al confronto con le parti ...