Gkn | Formigli | “Blocco licenziamenti è vittoria degli operai”

(Di lunedì 20 settembre 2021) Il fatto che il tribunale abbia bloccato imessi in atto dall’azienda Gkn di Campi Bisenzio con una mail è “una bellissima notizia, unatuttache sono riusciti a stare più di 70 giorni davanti alla fabbrica, spiegando con civiltà le proprie ragioni”. Ma ora è necessario che “intervenga il governo” che “ha più tempo per trovare una soluzione e deve fare di tutto per trovarla. Lo deve a questi lavoratori”. E’ il pensiero del giornalista Corrado, che si è occupato del caso con il reportage ‘Gkn- L’ultima frontiera’ in onda il 16 settembre nel suo programma ‘Piazzapulita’ su La7. “Mi sembra – dice infattiall’AdnKronos – che si sia guadagnato del tempo prezioso che adesso il governo non deve sprecare”. “Il tema fondamentale che noi ...

E' il pensiero del giornalista Corrado, che si è occupato del caso con il reportage '- L'ultima frontiera' in onda il 16 settembre nel suo programma 'Piazzapulita' su La7. "Mi sembra - ......occuperò per esempio delladi Campi Bisenzio'. L'unica novità che il giornalista non è in grado di assicurare è Mario Draghi ospite. "Che p***, non me ne frega niente di questo gne gne":...Il fatto che il tribunale abbia bloccato i licenziamenti messi in atto dall’azienda Gkn di Campi Bisenzio con una mail è “una bellissima notizia, una vittoria tutta degli operai che sono riusciti a st ...Giovedì 16 settembre alle 21.15 su La7 la prima puntata di questa nuova stagione di Piazzapulita con un reportage di Corrado Formigli che torna inviato per raccontare una storia che ci riguarda tutti: ...