Gkn Firenze, tribunale revoca lettera licenziamenti: accolto ricorso Fiom (Di lunedì 20 settembre 2021) Il tribunale del lavoro di Firenze ha accolto il ricorso della Fiom contro i licenziamenti collettivi dei 422 lavoratori della Gkn di Campi Bisenzio, avvisati tramite una email. Per il giudice... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 20 settembre 2021) Ildel lavoro dihaildellacontro icollettivi dei 422 lavoratori della Gkn di Campi Bisenzio, avvisati tramite una email. Per il giudice...

Advertising

fattoquotidiano : Gkn, diecimila in corteo a Firenze contro i licenziamenti. Fratoianni: “Idea malsana di ripresa”. Re David: “Si dis… - direzioneprc : Oggi a Firenze a sostegno dei lavoratori e delle lavoratrici della #GKN e contro tutte le chiusure - ilpost : Oltre ventimila persone hanno partecipato a una manifestazione organizzata a Firenze a sostegno dei lavoratori dell… - FpCgilLombardia : RT @ilmanifesto: +++ #Gkn, giudice revoca i 422 licenziamenti. Azienda condannata per comportamento antisindacale +++ accolto ricorso di @… - OizaQueensday : RT @ilmanifesto: +++ #Gkn, giudice revoca i 422 licenziamenti. Azienda condannata per comportamento antisindacale +++ accolto ricorso di @… -