Gkn Firenze | tribunale blocca 422 licenziamenti collettivi | «Condotta antisindacale» Accolto ricorso Fiom

Advertising

fattoquotidiano : Gkn, diecimila in corteo a Firenze contro i licenziamenti. Fratoianni: “Idea malsana di ripresa”. Re David: “Si dis… - EnricoLetta : Avevano ragione i lavoratori, avevano ragione i sindacati e avevamo ragione noi ad accusare la #GKN di aver violato… - repubblica : Il giudice blocca i licenziamenti alla Gkn - gattorandi : RT @Giul_Granato: Da Firenze un'ottima notizia: dopo 2 mesi di mobilitazione, dopo il corteo di sabato con 40.000 manifestanti a Firenze, i… - ADeLuca_SlcCgil : ?Il giudice blocca i #licenziamenti alla #Gkn di Campi Bisenzio. Sarebbe stato giusto dire la lotta sindacale bloc… -

Ultime Notizie dalla rete : Gkn Firenze

Sul caso, i sindacati colgono una prima vittoria. Il tribunale diha revocato l'apertura dei licenziamenti collettivi per l'azienda di Campi Bisenzio (). I giudici hanno dunque dato ragione ...Il Tribunale del Lavoro direvoca l'apertura dei licenziamenti collettivi. A luglio,laaveva improvvisamente deciso di chiudere lo stabilimento, comunicando il licenziamento di 422 ...Per il giudice del lavoro la multinazionale dei semiassi deve «porre in essere le procedure di consultazione» con le sigle per il sito di Campi Bisenzio ...Secondo il giudice Anita Maria Brigida Davia, è "configurabile un'evidente violazione dei diritti del sindacato" ...