Gkn Firenze, giudice blocca licenziamenti (Di lunedì 20 settembre 2021) Il giudice blocca i licenziamenti della Gkn di Firenze. Il Tribunale di Firenze accoglie il ricorso della Fiom Cgil e condanna la società a “revocare la lettera di apertura della procedura di licenziamento collettivo” del 9 luglio scorso, come recita la sentenza resa nota oggi. Il Tribunale, nel dettaglio, condanna Gkn “a porre in essere le procedure di consultazione e confronto previste dall’articolo 9 parte prima del Ccnl e dall’accordo aziendale del 9 luglio 2020 indicato in motivazione; a pubblicare il testo integrale del presenze decreto a sue spese e per una sola volta sulle edizioni nazionali dei ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 20 settembre 2021) Ildella Gkn di. Il Tribunale diaccoglie il ricorso della Fiom Cgil e condanna la società a “revocare la lettera di apertura della procedura di licenziamento collettivo” del 9 luglio scorso, come recita la sentenza resa nota oggi. Il Tribunale, nel dettaglio, condanna Gkn “a porre in essere le procedure di consultazione e confronto previste dall’articolo 9 parte prima del Ccnl e dall’accordo aziendale del 9 luglio 2020 indicato in motivazione; a pubblicare il testo integrale del presenze decreto a sue spese e per una sola volta sulle edizioni nazionali dei ...

