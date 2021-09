Giovanni Tedesco, l’ex Palermo non firma con il Ras Dubai: “Una grande amarezza” (Di lunedì 20 settembre 2021) L'ex allenatore del Palermo ha concluso la sua esperienza con il Ras Al Khaimah dopo soli 45 giorni di lavoro sul campo Leggi su mediagol (Di lunedì 20 settembre 2021) L'ex allenatore delha concluso la sua esperienza con il Ras Al Khaimah dopo soli 45 giorni di lavoro sul campo

Advertising

Mediagol : Giovanni Tedesco, l’ex Palermo non firma con il Ras Dubai: “Una grande amarezza” - alaimotmw : Giovanni #Tedesco torna a casa: il #RasAlKhaimah non si iscrive al campionato per problemi finanziari @TuttoMercatoWeb - giovanni_7 : RT @FmMosca: Quindi Ursula, come una Clinton con accento tedesco, avrebbe secretato, nascosto, cancellato, gli accordi fra LEI ed il CEO di… - TBarazzo : @FlaviaPerazzini @mirelladimporz1 @matteorenzi In realtà no... È stato un ballottaggio all'ultimo sangue Italiano-T… - MarcoBorghi_Ve : RT @alberto_sanavia: #18settembre 1470: muore il tedesco Giovanni da #Spira, il primo ad esercitare l’arte della #stampa a caratteri mobili… -