Giovanni Caccamo | «Le parole rimangono attaccate come catene»

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 20 settembre 2021) La gestazione che ha portato alla nascita di Parola, il nuovo album di Giovanni Caccamo, è durata tre anni, e viene descritta dal suo autore come un «parto» lungo e faticoso. «Mi sono trovato di fronte a un foglio bianco. Volevo spostarmi su una ricerca elettronica, ma dovevo capire dove gettare l’amo, così ho iniziato a nutrirmi della luce degli altri» spiega Giovanni che, infatti, per Parola ha dichiaratamente preso ispirazione dai versi, dalle citazioni e dalle opere di grandi artisti italiani e stranieri come Andrea Camilleri, che gli ha suggerito l’input di uno dei brani più belli dell’album, Le parole hanno un peso. «Stiamo perdendo la misura, il peso, il valore della parola. Le parole sono pietre, possono trasformarsi in pallottole» diceva Camilleri scegliendo di affidarsi ai giovani affinché si facessero portavoce di un «nuovo umanesimo della parola». Appello che Giovanni ha deciso di accogliere realizzando un’opera poetica, ricercata, e basata su quell’insegnamento di Battiato che, una volta, gli aveva detto che il segreto per essere artisti è far sì che la propria arte sia una testimonianza di ciò che ha più emozionato l’artista stesso. https://www.youtube.com/watch?v=ENoN8hqjFEk