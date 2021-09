Advertising

CorriereQ : Giornata pace: Guterres, 24 ore di cessate il fuoco globale - SRDHAIN : RT @imparascoltarti: Oggi dalle 17 alle 22 si terrà la conferenza virtuale della Giornata Internazionale di Educazione alla Pace. Insieme a… - imparascoltarti : Oggi dalle 17 alle 22 si terrà la conferenza virtuale della Giornata Internazionale di Educazione alla Pace. Insiem… - valeria621 : @silvia729199411 Siii..a me piace tantissimo la montagna..mi da pace e serenità..e i ciclamini sono bellissimi...io… - Puglia_in : #raccontiamolapuglia - Domani le iniziative per la Giornata Internazionale della #Pace -

Ultime Notizie dalla rete : Giornata pace

ANSA Nuova Europa

Lo ha detto il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres che alla vigilia dellainternazionale dellache l'Onu celebra domani, ha invitato ''i combattenti di tutto il ......di Shanghai - Nuovo studio rintraccia in Laos virus simili al SARS - CoV - 2 Nelladi ...ha affermato di essere fiducioso che la 'famiglia" della SCO sarà in prima linea per "costruire la...(ANSA) - ROMA, 20 SET - ''Dobbiamo scegliere la pace, è l'unica opzione per riparare il nostro mondo distrutto". Lo ha detto il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres che alla vigil ...Cerchiamo di vivere in pace, qualunque sia la nostra origine, la nostra fede, il colore della nostra pelle, la nostra lingua e le nostre tradizioni (Margherita Hack) ...