Giornata nazionale Plastic Free, anche Fondi scende in campo per ripulire via Pantanello

Ogni anno, 12 milioni di tonnellate di Plastica raggiungono i mari di tutto il mondo, l'equivalente di un camion di rifiuti ogni minuto, e un milione e mezzo di animali, prevalentemente marini, muoiono a causa della Plastica. L'inquinamento da Plastica è ormai un problema che non possiamo più ignorare. Da oltre 2 anni, l'Associazione Plastic Free è impegnata in questa tematica e forte della sua rete di referenti e canali social, ogni anno organizza 2 eventi nazionali, dove in ogni Regione prendono piede diversi appuntamenti di pulire del territorio. Il secondo evento nazionale dell'anno si ...

