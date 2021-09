Giornata da dimenticare per il mercato americano (Di lunedì 20 settembre 2021) (Teleborsa) – La borsa di Wall Street taglia il traguardo di metà seduta con forti cali penalizzata dal crescente allarmismo sull’immobiliare e il credito in Cina, in scia ai problemi legati al gigante delle costruzioni cinese Evergrande. Sul sentiment degli investitori pesa inoltre il nervosismo e l’incertezza in vista dei vertici delle banche centrali attesi in settimana. Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones è in forte calo (-2,21%) e tocca 33.820 punti; sulla stessa linea, profondo rosso per l’S&P-500, che retrocede a 4.334 punti, in netto calo del 2,24%. Giù il Nasdaq 100 (-2,58%); con analoga direzione, pesante l’S&P 100 (-2,29%). Forte nervosismo e perdite generalizzate nell’S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Tra i peggiori della lista dell’S&P 500, in maggior calo i comparti energia (-3,95%), finanziario (-3,16%) e materiali (-2,93%). ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 20 settembre 2021) (Teleborsa) – La borsa di Wall Street taglia il traguardo di metà seduta con forti cali penalizzata dal crescente allarmismo sull’immobiliare e il credito in Cina, in scia ai problemi legati al gigante delle costruzioni cinese Evergrande. Sul sentiment degli investitori pesa inoltre il nervosismo e l’incertezza in vista dei vertici delle banche centrali attesi in settimana. Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones è in forte calo (-2,21%) e tocca 33.820 punti; sulla stessa linea, profondo rosso per l’S&P-500, che retrocede a 4.334 punti, in netto calo del 2,24%. Giù il Nasdaq 100 (-2,58%); con analoga direzione, pesante l’S&P 100 (-2,29%). Forte nervosismo e perdite generalizzate nell’S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Tra i peggiori della lista dell’S&P 500, in maggior calo i comparti energia (-3,95%), finanziario (-3,16%) e materiali (-2,93%). ...

