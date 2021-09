GF Vip, Katia Ricciarelli: “Era molto timido, così…”, come nacque l’amore con José Carreras (Di lunedì 20 settembre 2021) Nel corso della puntata del GF Vip, Katia Ricciarelli racconta la nascita dell’amore con José Carreras: il retroscena sull’ex coppia. Serata intensa al GF Vip 6: la terza puntata si sta rivelando ricca di emozioni e i Vipponi si stanno raccontando sempre di più. Leggi anche————->>>GF VIP 6, Katia Ricciarelli: età, la brillante carriera e L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 20 settembre 2021) Nel corso della puntata del GF Vip,racconta la nascita delcon: il retroscena sull’ex coppia. Serata intensa al GF Vip 6: la terza puntata si sta rivelando ricca di emozioni e i Vipponi si stanno raccontando sempre di più. Leggi anche————->>>GF VIP 6,: età, la brillante carriera e L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

trash_italiano : Grande Fratello Vip 6, Katia Ricciarelli ad Alex Belli: 'sembri un poco ricch***e', poi alle principesse: 'sembrano… - infoitcultura : Gf Vip, Katia Ricciarelli picchia duro contro Jo Squillo: 'Sai cosa mangiamo?', bistecche in faccia - icarvsplume : RT @VitaDiLeoG: Pensate essere Tommas0 Elett1 ed essere considerato un vip non avendo mai fatto nulla ed essere accostato ad un vincitore d… - VitaDiLeoG : Pensate essere Tommas0 Elett1 ed essere considerato un vip non avendo mai fatto nulla ed essere accostato ad un vin… - TV_Italiana : Gossip su Aldo Montano, gossip su Carmen Russo e gossip su Katia Ricciarelli. Ma stasera su #Canale5 c'è il #GFVIP… -