Gf Vip 6, terza puntata: Tommaso Eletti perde al televoto e va a rischio eliminazione, critiche per Amedeo Goria, i nominati sono… (Di martedì 21 settembre 2021) La terza puntata del Grande Fratello Vip 6 si è da poco conclusa. Come di consueto l’appuntamento settimanale è iniziato con i saluti del conduttore Alfonso Signorini che ha accolto le due opinioniste: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Il cast è al completo e sono iniziate le prime dinamiche, i Vipponi hanno iniziato a confessarsi e, di conseguenza, il pubblico ha già iniziato a commentare. Come riportato dalle anticipazioni durante la serata sono stati trattati diversi argomenti, ma andiamo con ordine. Si parte dal riassunto della settimana appena trascorsa, i concorrenti attraverso un gioco hanno iniziato a dirsene quattro. É emerso che, sia Sophie Codegoni che Andrea Casalino, sono stati parecchio criticati dal gruppo. Partono anche le prima alleanze: i Vipponi entrati nel corso della prima puntata sembrano decisi a non ... Leggi su isaechia (Di martedì 21 settembre 2021) Ladel Grande Fratello Vip 6 si è da poco conclusa. Come di consueto l’appuntamento settimanale è iniziato con i saluti del conduttore Alfonso Signorini che ha accolto le due opinioniste: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Il cast è al completo e sono iniziate le prime dinamiche, i Vipponi hanno iniziato a confessarsi e, di conseguenza, il pubblico ha già iniziato a commentare. Come riportato dalle anticipazioni durante la serata sono stati trattati diversi argomenti, ma andiamo con ordine. Si parte dal riassunto della settimana appena trascorsa, i concorrenti attraverso un gioco hanno iniziato a dirsene quattro. É emerso che, sia Sophie Codegoni che Andrea Casalino, sono stati parecchio criticati dal gruppo. Partono anche le prima alleanze: i Vipponi entrati nel corso della primasembrano decisi a non ...

