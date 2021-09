Gestivano tre piazze di spaccio a San Cristoforo | 20 arrestati | coinvolti anche bambini di 10 anni

(Di lunedì 20 settembre 2021) Tre gruppi criminali chetre fiorenti 'di' a Catania sono stati disarticolati da un'operazione antidroga dei carabinieri del comando provinciale. In manette sono finite venti ...

gruppi criminali chefiorenti 'piazze di spaccio' a Catania sono stati disarticolati da un'operazione antidroga dei carabinieri del comando provinciale. In manette sono finite venti persone. L'operazione, ...... dal dicembre 2018, coordinati dalla Dda etnea, hanno indagato su un Quadrilatero del rione sgominandogruppi cheun fiorente traffico di cocaina, crack e marijuana inpiazze di ...Bambini che vendono droga e incassano i soldi per conto degli spacciatori. Succede a Catania. Un bambino che prende i soldi poi guarda con attenzione la banconota da 20 euro ricevuta e ...Da "www.ansa.it" arresti per spaccio a catania 7 Bambini di circa 10 anni coinvolti nello spaccio di droga con il ruolo di incassare i soldi e di indicare ai 'clienti' dove ritirare la sostanza stupef ...