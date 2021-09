Genoa, i convocati di Ballardini per Bologna. Ancora out Caicedo (Di lunedì 20 settembre 2021) Il Genoa ha diramato la lista di convocati per la sfida contro il Bologna, in programma domani allo stadio “Dall’Ara” alle 18.30 per l’anticipo della 5^ giornata di Serie A. Sempre fuori Ekuban, Caicedo e Sturaro, convocato Masiello. Ecco la lista completa di Ballardini: Portieri: Andrenacci, Semper, Sirigu. Difensori: Bani, Cambiaso, Criscito, Ghiglione, Maksimovic, Masiello, Portanova, Sabelli, Vanheusden, Vasquez. Centrocampisti: Badelj, Behrami, Hernani, Melegoni, Rovella, Toure Attaccanti: Destro, Kallon, Pandev. Foto: Sito Genoa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 20 settembre 2021) Ilha diramato la lista diper la sfida contro il, in programma domani allo stadio “Dall’Ara” alle 18.30 per l’anticipo della 5^ giornata di Serie A. Sempre fuori Ekuban,e Sturaro, convocato Masiello. Ecco la lista completa di: Portieri: Andrenacci, Semper, Sirigu. Difensori: Bani, Cambiaso, Criscito, Ghiglione, Maksimovic, Masiello, Portanova, Sabelli, Vanheusden, Vasquez. Centrocampisti: Badelj, Behrami, Hernani, Melegoni, Rovella, Toure Attaccanti: Destro, Kallon, Pandev. Foto: SitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

1canalesport : Genoa, in convocati per la trasferta di Bologna: tornano Masiello e Sabelli - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Genoa, i convocati di Ballardini in vista della sfida contro il Bologna - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Genoa, i convocati di Ballardini in vista della sfida contro il Bologna - CronacheTweet : ?? ESORDIO ANCORA RIMANDATO PER CAICEDO ?? Il nuovo attaccante del Genoa non è stato inserito nella lista dei convoc… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Genoa, i convocati di Ballardini in vista della sfida contro il Bologna -