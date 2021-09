Frosinone-Brescia, le formazioni ufficiali (Di lunedì 20 settembre 2021) Anticipo della 5a giornata di Serie B, turno infrasettimanale del torneo cadetto. Sfida interessante allo stadio Benito Stirpe tra Frosinone e Brescia. Queste le formazioni ufficiali: Frosinone (4-3-3): Ravaglia; Zampano, Gatti, Szyminski, Cotali; Boloca, Ricci, Rohden; Garritano, Ciano, Canotto. All. Grosso. Brescia (4-3-3): Joronen; Mateju, Cistana, Mangraviti, Pajac; Bisoli, Bertagnoli, Van de Looi; Leris, Palacio, Moreo. All. Inzaghi. Foto: Logo Serie B L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 20 settembre 2021) Anticipo della 5a giornata di Serie B, turno infrasettimanale del torneo cadetto. Sfida interessante allo stadio Benito Stirpe tra. Queste le(4-3-3): Ravaglia; Zampano, Gatti, Szyminski, Cotali; Boloca, Ricci, Rohden; Garritano, Ciano, Canotto. All. Grosso.(4-3-3): Joronen; Mateju, Cistana, Mangraviti, Pajac; Bisoli, Bertagnoli, Van de Looi; Leris, Palacio, Moreo. All. Inzaghi. Foto: Logo Serie B L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

