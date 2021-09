Fratelli d’Italia: «Sul Pnrr dubbi e incertezze, abbiamo posto molte domande per avere risposte» (Di lunedì 20 settembre 2021) Si intitola “Sfide e opportunità del Pnrr” il seminario organizzato questo pomeriggio in Senato da Fratelli d’Italia in collaborazione con Radio parlamentare. A partecipare all’incontro sono stati il viceministro allo Sviluppo economico, Gilberto Pichetto Fratin, oltre a vari parlamentari di FdI, rappresentanti degli Enti locali e rappresentanti di categoria dell’Italia produttiva. Fratelli d’Italia, seminario sul recovery Per il capogruppo al Senato di Fratelli d’Italia, Luca Ciriani, «il Pnrr è un piano che non ha trovato in Aula il luogo per la sua adeguata discussione, come invece avrebbe dovuto essere. Se ne è discusso a cavallo fra il 2020 e il 2021 ma soprattutto sui media e sappiamo che proprio questo tema ha causato la caduta del governo Conte ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 20 settembre 2021) Si intitola “Sfide e opportunità del” il seminario organizzato questo pomeriggio in Senato dain collaborazione con Radio parlamentare. A partecipare all’incontro sono stati il viceministro allo Sviluppo economico, Gilberto Pichetto Fratin, oltre a vari parlamentari di FdI, rappresentanti degli Enti locali e rappresentanti di categoria dell’Italia produttiva., seminario sul recovery Per il capogruppo al Senato di, Luca Ciriani, «ilè un piano che non ha trovato in Aula il luogo per la sua adeguata discussione, come invece avrebbe dovuto essere. Se ne è discusso a cavallo fra il 2020 e il 2021 ma soprattutto sui media e sappiamo che proprio questo tema ha causato la caduta del governo Conte ...

