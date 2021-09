Fotocamera del Galaxy Z Flip 3: i 7 migliori consigli per ottenere il meglio (Di lunedì 20 settembre 2021) Vuoi ottenere il meglio dalla Fotocamera del Galaxy Z Flip 3, lo smartphone pieghevole di Samsung che è stato lanciato a metà agosto. Dotato di tre obiettivi e di una cerniera che si combinano per darti una prospettiva di ripresa unica. Il Galaxy Z Flip 3 racchiude anche alcune funzioni e impostazioni della Fotocamera per migliorare i tuoi scatti. Come personalizzare Galaxy Z Flip 3 Fotocamera del Galaxy Z Flip 3, come usarla al meglio Vedi su Amazon Scatta selfie con la schermata di copertina Una delle caratteristiche del Galaxy Z Flip 3 è lo schermo esterno che, tra le varie altre cose, consente di poter ... Leggi su pantareinews (Di lunedì 20 settembre 2021) Vuoiildalladel3, lo smartphone pieghevole di Samsung che è stato lanciato a metà agosto. Dotato di tre obiettivi e di una cerniera che si combinano per darti una prospettiva di ripresa unica. Il3 racchiude anche alcune funzioni e impostazioni dellaper migliorare i tuoi scatti. Come personalizzaredel3, come usarla alVedi su Amazon Scatta selfie con la schermata di copertina Una delle caratteristiche del3 è lo schermo esterno che, tra le varie altre cose, consente di poter ...

Advertising

giannifioreGF : Fotocamera del #Samsung #GalaxyZFlip3: i 7 migliori consigli per ottenere il meglio: - Yourfavboyalex : C’è una luna pazzesca in cielo ma con la fotocamera del telefono si vede na merda :/ - R1ccarrrd0 : RT @DarkCigars: Stasera 20 settembre 2021 alle soglie del 2022 scommetto 500€ che Apple rilascerà #iOS15 ma con il blocco della rete dati 4… - DarkCigars : Stasera 20 settembre 2021 alle soglie del 2022 scommetto 500€ che Apple rilascerà #iOS15 ma con il blocco della ret… - smejzenstejn : Ieri battesimo e non ho manco mai aperto la fotocamera del telefono, le uniche foto quelle ufficiali di rito e ho c… -