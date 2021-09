Foto – Classifica Serie A: Napoli primo da solo (Di lunedì 20 settembre 2021) Il Napoli è primo in Classifica di Serie A. Il 4-0 rifilato all’Udinese fa volare gli azzurri in testa al campionato italiano. Grande prestazione degli uomini di Spalletti che battono l’Udinese con un risultato molto ampio ma che poteva essere ancora più rotondo. Il Napoli ha colto anche un palo con Fabian Ruiz ed ha avuto almeno un altro paio di buone occasioni. Una prova convincente quella del Napoli con l’Udinese che porta gli azzurri in testa alla Classifica di Serie A e lascia la Juventus a meno dieci punti dalla vetta. L'articolo proviene da Napolipiu.com - Calcio Napoli Notizie. Leggi su napolipiu (Di lunedì 20 settembre 2021) IlindiA. Il 4-0 rifilato all’Udinese fa volare gli azzurri in testa al campionato italiano. Grande prestazione degli uomini di Spalletti che battono l’Udinese con un risultato molto ampio ma che poteva essere ancora più rotondo. Ilha colto anche un palo con Fabian Ruiz ed ha avuto almeno un altro paio di buone occasioni. Una prova convincente quella delcon l’Udinese che porta gli azzurri in testa alladiA e lascia la Juventus a meno dieci punti dalla vetta. L'articolo proviene dapiu.com - CalcioNotizie.

