Forza Motorsport | novità dal Forza Monthly ma attesa ancora lunga

(Di lunedì 20 settembre 2021) MentreHorizon 5 si appresta ad arrivare il 9 novembre, il nuovo? che non sarà l'8 ma un reboot totale ? èin pieno sviluppo e potrebbe arrivare addirittura per il 2023. La costruzione del nuovo motore fisicoTech, interamente realizzato per la nuova generazione sta richiedendo molto tempo e Turn10 è conosciuto per essere un team molto meticoloso. Mettete insieme questi dati e avrete la risposta sul perchénon sia uscito. Dal nuovodedicato al nuovo Horizon, un po' a sorpresa, abbiamo avuto piccolesul nuovo, spiegando i ritardi sia per lo sviluppo del ...

Emergono alcuni nuovi dettagli, ancora piuttosto vaghi, per il nuovo Forza Motorsport next gen per PC e Xbox Series X|S.. Dalla nuova puntata di Forza Monthly sono emersi alcuni dettagli, ancora ...