Five Eyes | perché gli Usa guardano alla Germania

Nei prossimi mesi il Congresso americano aprirà a una revisione dell'alleanza di intelligence fra Stati Uniti, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Regno Unito. C'è la possibilità, sulla carta, di allargare il club a nuovi alleati. È un dossier molto delicato. Pensato all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, il patto anglosassone di condivisione informativa ha preso forma nel 1956 con l'adesione degli alleati nell'Indo-Pacifico. Allora dedicato al contenimento dell'Urss durante la Guerra Fredda, è oggi un canale preferenziale per veicolare gli sforzi dei cinque Paesi nella deterrenza cinese. Ad anticipare quale potrebbe essere il corso dell'alleanza è un recente rapporto del Sottocomitato per l'intelligence e le operazioni speciali della Camera dei Rappresentanti pubblicato a settembre. Un documento allegato al National Defense Authorization Bill, il decreto che ...

