Fiorentina | si ferma Pulgar | ma recupera Venuti

(Di lunedì 20 settembre 2021) Sono 24 i convocati da Vincenzo Italiano per la sfida di domani sera al Franchi contro l'Inter; nella lista non figura a sorpresa Erik Pukgar dopo l'impiego da titolare sabato contro il Genoa. Il ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina ferma

Agenzia ANSA

Sono 24 i convocati da Vincenzo Italiano per la sfida di domani sera al Franchi contro l'Inter; nella lista non figura a sorpresa Erik Pukgar dopo l'impiego da titolare sabato contro il Genoa. Il ...Vidal, di sicuro salterà la sfida infrasettimanale contro laSono 24 i convocati da Vincenzo Italiano per la sfida di domani sera al Franchi contro l'Inter; nella lista non figura a sorpresa Erik Pukgar dopo l'impiego da titolare sabato contro il Genoa. (ANSA) ...(ANSA) – FIRENZE, 20 SET – Sono 24 i convocati da Vincenzo Italiano per la sfida di domani sera al Franchi contro l’Inter; nella lista non figura a sorpresa Erik Pukgar dopo l’impiego da titolare saba ...