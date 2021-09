Fiorentina-Inter, Inzaghi ancora in silenzio: niente conferenza prepartita (Di lunedì 20 settembre 2021) Archiviata la vittoria rotonda contro il Bologna, per l’Inter è già giornata di vigilia in vista della trasferta insidiosa di Firenze dove martedì sera andrà in scena l’anticipo della quinta giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Così come accaduto alla vigilia di Verona e proprio con il Bologna, Simone Inzaghi però non parlerà in conferenza stampa: il tecnico nerazzurro infatti, a causa dei continui impegni ravvicinati, alternerà le conferenze alle parole nell’immediato pre partita ai microfoni di Dazn. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 20 settembre 2021) Archiviata la vittoria rotonda contro il Bologna, per l’è già giornata di vigilia in vista della trasferta insidiosa di Firenze dove martedì sera andrà in scena l’anticipo della quinta giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Così come accaduto alla vigilia di Verona e proprio con il Bologna, Simoneperò non parlerà instampa: il tecnico nerazzurro infatti, a causa dei continui impegni ravvicinati, alternerà le conferenze alle parole nell’immediato pre partita ai microfoni di Dazn. SportFace.

