Fiorentina | Callejon cuore azzurro | “Napoli? Mi manca sempre”

(Di lunedì 20 settembre 2021) Josè Mariasi sta finalmente ritagliando uno spazio importantissimo in quel di Firenze, nel progetto tecnico di Vincenzo Italiano. Dopo una prima stagione passata quasi perennemente in panchina sotto la guida tecnica prima di Iachini e poi di Prandelli, lo spagnolo si sta riscattando alla grande. Non era scontatissimo, perché l’addio tra l’ala spagnola L'articolo

... ecco che domani per le probabili formazioni diInter , Vincenzo Italiano dovrebbe dare ... Per l'attacco rimane irrinunciabile Vlahovic come prima punta, con Gonzalez ea supporto. ...Le probabili formazioni di- Inter(4 - 3 - 3): Dragowski; Odriozola, Martinez Quarta, Milenkovic, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan;, Vlahovic, Nico Gonzalez. ...Josè Maria Callejon si sta finalmente ritagliando uno spazio importantissimo in quel di Firenze, nel progetto tecnico di Vincenzo Italiano. Dopo una prima ...Fiorentina-Inter è uno degli anticipi della quinta giornata di Serie A: dove vedere la sfida e le probabili formazioni delle due squadre.