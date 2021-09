Fine Foods prosegue il buy-back

(Di lunedì 20 settembre 2021) (Teleborsa) – Nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato il 21 aprile 2021,& Pharmaceuticals ha comunicato di aver acquistato, dal 13 al 17 settembre 2021, complessive 20.863 azioni proprie pari allo 0,0816% del capitale sociale al prezzo medio ponderato di 17,8369 euro, per un controvalore complessivo pari a 372.130,48 euro. A seguito degli acquisti indicati nel presente comunicato, al 17 settembre, la Società detiene 1.225.815 azioni proprie, pari al 4,7958% del capitale sociale. In forte ribasso, sul listino milanese,& Pharmaceuticals, che chiude la seduta con un -5,72%.

