Famosa conduttrice tv è convolata a nozze | ecco di chi si tratta

Una Famosa conduttrice Rai è recentemente convolata a nozze. Stiamo parlando di Miriam Leone, che ha sposato il compagno che si è sempre tenuto lontano dai riflettori. Miriam Leone si è sposata: un matrimonio riservato Avvolta in un elegantissimo abito bianco, Miriam Leone sposa il suo Paolo Carullo nel santuario di Scicli. La cerimonia si è tenuta il 18 settembre, con grande discrezione, ed anche la festa è stata riservata solamente ad amici e parenti. Non si sa molto dello sposo, in quanto la coppia è molto riservata, se non che stanno assieme da ...

