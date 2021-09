F1, Christian Horner: “Il 2022 sarà un mistero per tutti, ma la Ferrari tornerà a lottare per il titolo…” (Di lunedì 20 settembre 2021) La Red Bull sta combattendo una durissima battaglia contro la Mercedes in questo Mondiale 2021 di Formula Uno. Il team di Milton Keynes è impegnato anima e corpo nel sostenere la sua punta di diamante, Max Verstappen, nel duello contro Lewis Hamilton. Ma, come conferma il team principal Christian Horner, si prova già a fare le carte a quel che vedremo nel corso del prossimo anno. Secondo il dirigente austriaco, anche se si vivrà una rivoluzione tecnica che farà partire tutti da un foglio bianco, una certezza ci sarà: “La Ferrari sarà nuovamente competitiva per il titolo nel 2022 – le sue parole riportate da Marca – Noi e la Mercedes avremo una rivale in più. La scuderia di Maranello sta progredendo e lo sta dimostrando già in questi mesi e proseguiranno anche nella ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 settembre 2021) La Red Bull sta combattendo una durissima battaglia contro la Mercedes in questo Mondiale 2021 di Formula Uno. Il team di Milton Keynes è impegnato anima e corpo nel sostenere la sua punta di diamante, Max Verstappen, nel duello contro Lewis Hamilton. Ma, come conferma il team principal, si prova già a fare le carte a quel che vedremo nel corso del prossimo anno. Secondo il dirigente austriaco, anche se si vivrà una rivoluzione tecnica che farà partireda un foglio bianco, una certezza ci: “Lanuovamente competitiva per il titolo nel– le sue parole riportate da Marca – Noi e la Mercedes avremo una rivale in più. La scuderia di Maranello sta progredendo e lo sta dimostrando già in questi mesi e proseguiranno anche nella ...

