Eurosummit Ppe | Weber e Tajani tra giovani | lavoro e dopo - Merkel

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Eurosummit Ppe

askanews

Oggi abbiamo scritto (con Weber, ndr) un articolo a 4 mani proprio per dire che l'obiettivo principale è il lavoro', ha spiegato Tajani, vice - presidente del. L'apertura dei lavori è stata ...Oggi abbiamo scritto (con Weber, ndr) un articolo a 4 mani proprio per dire che l'obiettivo principale è il lavoro', ha spiegato Tajani, vice - presidente del. L'apertura dei lavori è stata ...Roma, 20 set. (askanews) - Il Vertice del Ppe a Roma ha scaldato i motori a un evento della Fondazione Konrad Adenauer in Italia (Kas, ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 set - Tasse: Pnrr, decisivo un Fisco nuovo per attrarre i capitali esteri. Addio all'Irap, primo esame per la riforma (Il Sole 24 Ore, pag. 2-3) Governo: F ...