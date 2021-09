Europei di pallavolo: una giovane Italia è finalmente tornata (Di lunedì 20 settembre 2021) Roma, 20 set – Sedici lunghissimi anni. Tanto è durato il digiuno della nazionale maschile. Era il 2005 quando il sestetto guidato da Gian Paolo Montali portava a casa gli Europei di pallavolo. Un’era geologica fa, l’ultimo ruggito della “generazione di fenomeni”. Da allora gli azzurri sotto rete hanno costruito tanto, raccogliendo però solo onorevoli piazzamenti. Almeno fino a ieri sera. La rivoluzione De Giorgi Se qualche settimana fa avessero pronosticato anche solo un podio avremmo sorriso. Bruciava ancora l’eliminazione ai quarti di finale di Tokyo, la parola fine alla pur buona esperienza (in bacheca l’argento olimpico di Rio 2016) del ct ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 20 settembre 2021) Roma, 20 set – Sedici lunghissimi anni. Tanto è durato il digiuno della nazionale maschile. Era il 2005 quando il sestetto guidato da Gian Paolo Montali portava a casa glidi. Un’era geologica fa, l’ultimo ruggito della “generazione di fenomeni”. Da allora gli azzurri sotto rete hanno costruito tanto, raccogliendo però solo onorevoli piazzamenti. Almeno fino a ieri sera. La rivoluzione De Giorgi Se qualche settimana fa avessero pronosticato anche solo un podio avremmo sorriso. Bruciava ancora l’eliminazione ai quarti di finale di Tokyo, la parola fine alla pur buona esperienza (in bacheca l’argento olimpico di Rio 2016) del ct ...

Advertising

matteorenzi : Anche gli europei maschili di Volley! Il 2021 sarà ricordato come un anno pazzesco per lo sport tricolore. Magico!… - chetempochefa : SIAMO IN FINALE! Fantastica l’Italia della pallavolo maschile che agli Europei batte la Serbia e conquista la fina… - matteograndi : Il 2021 dell’Italia ???? Eurovision ? Europei di calcio ? 100 metri olimpici ? Salto in alto olimpico ? Europei di p… - GrussuMoi : RT @Iperborea_: Non la nazionale di pallavolo che ha vinto gli Europei e anche gli ascolti tv, questo Paese ormai schiavo di tutti gli spor… - Marteensis : RT @ventunopiloti: è un duro lavoro vincere eurovision, europei di calcio, europei di pallavolo femminile e maschile nello stesso anno ma q… -