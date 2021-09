Eruzione Canarie | nuove evacuazioni a La Palma

(Di lunedì 20 settembre 2021) Sono in corsopreventive di abitanti dell'isola di La), dove domenica è iniziata l'del vulcano Cumbre Vieja. Lo ha reso noto il servizio per le emergenze dell'...

Sono in corso nuove evacuazioni preventive di abitanti dell'isola di La Palma (), dove domenica è iniziata l'del vulcano Cumbre Vieja. Lo ha reso noto il servizio per le emergenze dell'arcipelago. La decisione delle autorità è dovuta alla comparsa di una nuova ...... nelle isole, dove è in corso una violentavulcanica che ha già costretto all'evacuazione 5.500 persone e che ora ha reso necessarie nuove evacuazioni. La lava continua ad avanzare ...Sono in corso nuove evacuazioni preventive di abitanti dell'isola di La Palma (Canarie), dove domenica è iniziata l'eruzione del vulcano Cumbre Vieja. Lo ha reso noto il servizio per le emergenze dell ...