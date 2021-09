Advertising

Agenzia_Ansa : Alle Canarie erutta il vulcano Cumbre Vieja, sull'isola di La Palma. L'eruzione è stata preceduta da un debole terr… - RaiNews : Continua l'eruzione vulcanica al parco naturale di #CumbreVieja , a Las Manchas alle #Canaries , dove la cresta vul… - 3BMeteo : Evacuazioni alle #Canarie. Eruzione del vulcano di Las Palmas, il #CumbreVieja: ?? - CorriereQ : Eruzione Canarie: 5.500 sfollati, lava si avvicina al mare - giornaleradiofm : Approfondimenti: Eruzione Canarie: 5.500 sfollati, lava si avvicina al mare: (ANSA) - MADRID, 20 SET - Le autorità… -

Ultime Notizie dalla rete : Eruzione Canarie

Le autorità spagnole hanno evacuato gli abitanti di una quarantina di case a Tazacorte, municipio dell'isola de La Palma () considerato a rischio per l'del vulcano Cumbre Vieja: sono già quindi circa 5.500 gli sfollati dall'inizio dell'emergenza, secondo l'ultimo bollettino del governo regionale delle ......(23 e 30 in Italia) il presidente del governo delle, Ángel Víctor Torres, ha affermato in conferenza stampa che il vulcano sta liberando dai 17 ai 20 milioni di metri cubi di lava. L'...Le autorità spagnole hanno evacuato gli abitanti di una quarantina di case a Tazacorte, municipio dell'isola de La Palma (Canarie) considerato a rischio per l'eruzione del vulcano Cumbre Vieja: sono g ...’eruzione del vulcano Cumbre Vieja ha già richiesto l’evacuazione di almeno cinquemila persone. Nessun danno per il Tng, il telescopio nazionale Galileo dell’Istituto nazionale di astrofisica, rimasto ...