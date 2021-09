Erutta il vulcano Cumbre Vieja alle Canarie | evacuati a migliaia

(Di lunedì 20 settembre 2021) Lava, cenere e una gigantesca colonna di fumo. Paureisole, in Spagna per l'eruzione del. Da giorni c'era stato un aumento dell'attività sismica. Sono state evacuate ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Alle Canarie erutta il vulcano Cumbre Vieja, sull'isola di La Palma. L'eruzione è stata preceduta da un debole terr… - RaiNews : Il vulcano Cumbre Vieja, sull'isola di La Palma, alle Canarie, ha eruttato provocando un'enorme colonna di fumo - SkyTG24 : Spagna: erutta vulcano sull’isola di La Palma, alle Canarie. Migliaia di evacuati. FOTO - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Il vulcano Cumbre Vieja, sull'isola di La Palma, Canarie, ha eruttato provocando un'enorme colonna di fumo. L'eruzione è… - Bruna71347573 : RT @Agenzia_Ansa: Il vulcano Cumbre Vieja, sull'isola di La Palma, Canarie, ha eruttato provocando un'enorme colonna di fumo. L'eruzione è… -

Ultime Notizie dalla rete : Erutta vulcano

Lava, cenere e una gigantesca colonna di fumo. Paure alle isole Canarie, in Spagna per l'eruzione delCumbre Vieja. Da giorni c'era stato un aumento dell'attività sismica. Sono state evacuate circa 5.000 persone residenti nei dintorni. Il Cumbre Vieja, che ha eruttato l'ultima volta 50 anni fa,...Ildell'isola spagnola La Palma ha cominciato a eruttare dopo 50 anni di inattività. Secondo i sismologi l'eruzione potrebbe andare avanti per mesi Foto: Kikapress, Shutterstock Music: 'Summer' ...Roma, 20 set. (askanews) - Lava, cenere e una gigantesca colonna di fumo. Paure alle isole Canarie, in Spagna per l'eruzione del vulcano Cumbre ...Oltre cinquemila persone evacuate e centinaia di case distrutte in seguito all’eruzione del vulcano Cumbre Vieja alle Isole Canarie ...