Advertising

DigitalkPR : Epoque: 'La black culture italiana passa dalle mie canzoni' Intervista con la rapper La rapper dalle origini congol… - blaluca : RT @MashableItalia: Epoque: 'La black culture italiana passa dalle mie canzoni' - DigitalkPR : Epoque: 'La black culture italiana passa dalle mie canzoni' Intervista con la rapper La rapper dalle origini congol… - MashableItalia : Epoque: 'La black culture italiana passa dalle mie canzoni' -

Ultime Notizie dalla rete : Epoque black

Zazoom Blog

... ma anche un universofresco. Per questo motivo è un brano che, già in partenza, non può essere racchiuso in confini precisi. "Cliché", grazie all'ingresso dinel roster di Thaurus, ha ...Retro sound Chic, Daft Punk eEyed Peas. Igi - Tripolare - Voto 6,75 - Digressioni sonore ...- Voto 6,30 - Non mi piace il beat. Questo mistone tra reggaeton e trap non mi esalta. Lei mi ...10 set 2021 - L’artista torinese di origine congolese pubblica il nuovo singolo “Cliché”, mischiando generi e lingue.