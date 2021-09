Energia, i dubbi su Gazprom. Eurodeputati: “Indagare su una possibile manipolazione del mercato dietro l’aumento delle bollette” (Di lunedì 20 settembre 2021) Il sasso nello stagno l’ha gettato la settimana scorsa Vladimir Milov, ex viceministro russo all’Energia ora all’opposizione di Vladimir Putin: “Gli alti prezzi sono dovuti a una manipolazione del mercato da parte di Gazprom verso luglio-agosto e questo porterà ora a uno scandalo. Penso che la Commissione Europea aprirà una procedura contro l’azienda per il fatto che stanno trattenendo i volumi, perché questa è una violazione diretta delle norme antitrust“. Due giorni dopo 43 Eurodeputati hanno scritto all’esecutivo Ue chiedendo un’indagine urgente per far luce su questi sospetti. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 settembre 2021) Il sasso nello stagno l’ha gettato la settimana scorsa Vladimir Milov, ex viceministro russo all’ora all’opposizione di Vladimir Putin: “Gli alti prezzi sono dovuti a unadelda parte diverso luglio-agosto e questo porterà ora a uno scandalo. Penso che la Commissione Europea aprirà una procedura contro l’azienda per il fatto che stanno trattenendo i volumi, perché questa è una violazione direttanorme antitrust“. Due giorni dopo 43hanno scritto all’esecutivo Ue chiedendo un’indagine urgente per far luce su questi sospetti. ...

Caro bollette: non un solo inverno bollente Il recente aumento dei prezzi dell'energia in Europa – che sta spingendo diversi governi del Vecchio Continente a immaginare esborsi miliardari per evitare un caro-bollette invernale – ...

quanto si pagherà e come risparmiare L'aumento della bolletta della luce prospettato dal ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, che ha prospettato un aumento del costo delle utenze ...

