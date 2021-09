Emmy 2021, ecco i vincitori. Trionfa The Crown: la quarta stagione della serie sui reali prende ogni premio possibile. Ted Lasso gli si avvicina (Di lunedì 20 settembre 2021) Trionfa The Crown, Ted Lasso gli si avvicina, ma nessun attore di colore vince. La serata degli Emmy 2021 – i premi dell’industria e dell’intrattenimento televisivo statunitense – si archivia così, senza sorprese e con qualche rammarico, dopo l’edizione 2020 in zoppicante streaming. Cerimonia spazialmente ristretta, vaccini e tamponi a go-go per i partecipanti, Cedric The Entertainer come presentatore e, appunto, la vagonata di statuette per la serie tv drama che racconta sessant’anni di famiglia reale britannica. La quarta stagione di The ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 settembre 2021)The, Tedgli si, ma nessun attore di colore vince. La serata degli– i premi dell’industria e dell’intrattenimento televisivo statunitense – si archivia così, senza sorprese e con qualche rammarico, dopo l’edizione 2020 in zoppicante streaming. Cerimonia spazialmente ristretta, vaccini e tamponi a go-go per i partecipanti, Cedric The Entertainer come presentatore e, appunto, la vagonata di statuette per latv drama che racconta sessant’anni di famiglia reale britannica. Ladi The ...

