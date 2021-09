Emergenza a Parco Leonardo: in via del Perugino 140 famiglie senza gas da giorni (Di lunedì 20 settembre 2021) Fiumicino – E’ quasi una settimana che 140 famiglie sono senza gas a Parco Leonardo e continueranno a restarci per altri 15 o 20 giorni. L’impianto del gas di via del Perugino, infatti, sia stato chiuso a causa di una fuga di gas. Non poter usufruire di questo bene primario significa non poter fare una colazione, un pranzo, una cena o alimentare i propri piccoli. Per i bambini piccoli, ad esempio, occorre scaldare ogni 3 ore un biberon, neanche questo è possibile. Restare senza gas significa non potersi lavare per andare a lavoro. I tecnici sono al lavoro ma nel frattempo chi aiuta le famiglie? L’Amministrazione comunale ha dato subito il suo sostegno: “Subito una cucina da campo ed i moduli per le docce per sostenere le famiglie in ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 20 settembre 2021) Fiumicino – E’ quasi una settimana che 140sonogas ae continueranno a restarci per altri 15 o 20. L’impianto del gas di via del, infatti, sia stato chiuso a causa di una fuga di gas. Non poter usufruire di questo bene primario significa non poter fare una colazione, un pranzo, una cena o alimentare i propri piccoli. Per i bambini piccoli, ad esempio, occorre scaldare ogni 3 ore un biberon, neanche questo è possibile. Restaregas significa non potersi lavare per andare a lavoro. I tecnici sono al lavoro ma nel frattempo chi aiuta le? L’Amministrazione comunale ha dato subito il suo sostegno: “Subito una cucina da campo ed i moduli per le docce per sostenere lein ...

