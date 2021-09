Ecco perché la figlia di Beatrice di York ha un titolo mentre i figli di Harry e Meghan no

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 20 settembre 2021) La primogenita di Beatrice di York e Edoardo Mapelli Mozzi, nata a Londra sabato 18 settembre, probabilmente non avrà il titolo di Altezza Reale, a meno che la regina non decina di donarglielo. Ma a differenza dei figli di Harry e Meghan Markle, i piccoli Archie e Lilibet Diana, può vantare comunque un titolo nobiliare. Ed è un titolo tutto italiano, ereditato dal papà di origini bergamasche Edoardo Mapelli Mozzi. La bambina è infatti contessa come il padre, primogenito del conte Alessandro Mapelli Mozzi. Anche Beatrice, da quando ha detto «sì» ad Edoardo, può fregiarsi del titolo di contessa. Non è invece conte Christopher «Wolfie» Woolf, il bambino di 5 anni che Edoardo ha avuto dall’ex Dara Huang. Motivo: i genitori del piccolo non sono mai stati sposati.