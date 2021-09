È il giorno di iOS 15 e iPadOS | ecco tutte le novità

(Di lunedì 20 settembre 2021) La guida completa ai cambiamenti dei sistemi operativi per iPhone e iPad, con tutto quello che c'è e quello che invece ancora non è pronto

La release messa a disposizione da Telegram reca il numero 8.1 nell'App Store di iOS e l'8.0.1 nel Play Store. Nella pagina che verrà mostrata è possibile vedere la app che occupano più spazio ed attivare la funzione 'Rimuovi app che non usi' COMPATIBILITÀ iOS 15 è compatibile con iPhone SE di prima e seconda generazione. E' arrivato il 20 Settembre, data in cui termina il periodo di beta testing e vengono finalmente rilasciati iOS 15 ed iPadOS 15 a tutti gli utenti. In questo articolo, come una sorta di guida, andiamo a vedere tutte le novità.