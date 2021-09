È il giorno dell’aggiornamento iOs 15, ecco quando sarà disponibile e le novità (Di lunedì 20 settembre 2021) (Foto: Apple)Oggi 20 settembre è il giorno della diffusione dell’aggiornamento a iOs 15 che sarà diffuso in serata (circa ore 19) in Italia sugli iPhone in grado di supportarlo. Tante le novità a bordo dell’update del sistema operativo che negli scorsi mesi è stato testato a dovere nelle versioni beta. Facciamo il punto con tutto ciò che c’è da sapere sulla procedura, sulle compatibilità e sulle funzionalità più importanti. Le novità di iOs 15 ecco una lista delle novità più succose in arrivo con il nuovo aggiornamento a iOs 15, che come specchio dei tempi viene incontro ... Leggi su wired (Di lunedì 20 settembre 2021) (Foto: Apple)Oggi 20 settembre è ildella diffusionea iOs 15 chediffuso in serata (circa ore 19) in Italia sugli iPhone in grado di supportarlo. Tante lea bordo dell’update del sistema operativo che negli scorsi mesi è stato testato a dovere nelle versioni beta. Facciamo il punto con tutto ciò che c’è da sapere sulla procedura, sulle compatibilità e sulle funzionalità più importanti. Ledi iOs 15una lista dellepiù succose in arrivo con il nuovo aggiornamento a iOs 15, che come specchio dei tempi viene incontro ...

Advertising

Dream290614 : domani esce ios 15???? pronta a fare ore di aggiornamento perchè non so aspettare e lo voglio il giorno dell’uscita - Emanuele676 : @vi__enne La Calabria sarà gialla dopo giorni che ha numeri da bianca e esattamente un giorno prima dell'aggiorname… - homefar2001 : 'Piattaforma per verifica #greenpass: manca aggiornamento in tempo reale dell'archivio Sidi rispetto al personale e… - DeLuciaClemente : @melamorsicata Sembrava strano che arrivasse questo aggiornamento ad un giorno dell’evento #Apple - rep_parma : A Parma il primo giorno di scuola per i piccoli pazienti dell’ospedale Maggiore [aggiornamento delle 16:21] -

Ultime Notizie dalla rete : giorno dell’aggiornamento È il giorno dell aggiornamento iOs 15, ecco quando sarà disponibile e le novità Wired.it