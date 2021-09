Domenica In, Mahmood rivela: “Quando è scoppiato l’incendio ero in casa. Ho sentito puzza di bruciato, poi ho visto il fumo nell’ombra della torre” (Di lunedì 20 settembre 2021) Una lunga ed attesa intervista quella di Mahmood a Domenica In. Ospite di Mara Venier nella puntata di ieri 19 settembre, il vincitore di Sanremo2019 ha parlato della propria carriera ma anche della vita personale (poco, infatti è molto riservato). Quando la conduttrice gli ha chiesto di raccontare gli attimi di paura durante l’incendio che il 29 agosto ha distrutto un palazzo di 18 piani in cui abitava, ha ricordato: “Io ero in casa Quando è accaduto”. La conduttrice, senza parole, lo ha lasciato parlare. “Ero con due miei amici e stavamo facendo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 settembre 2021) Una lunga ed attesa intervista quella diIn. Ospite di Mara Venier nella puntata di ieri 19 settembre, il vincitore di Sanremo2019 ha parlatopropria carriera ma anchevita personale (poco, infatti è molto riservato).la conduttrice gli ha chiesto di raccontare gli attimi di paura duranteche il 29 agosto ha distrutto un palazzo di 18 piani in cui abitava, ha ricordato: “Io ero inè accaduto”. La conduttrice, senza parole, lo ha lasciato parlare. “Ero con due miei amici e stavamo facendo ...

Advertising

DanielaDeca1 : RT @MahmoodItalia: Mahmood e il coro Intrempas con T'amo a Domenica In (parte 1) #DomenicaIn - GarauPina : RT @SardiniaPost: ??Grandi emozioni su @RaiUno per l'esibizione di Mahmood con una delegazione del Coro Femminile Intrempas per 'T'amo' il… - MahmoodStories : Mahmood e il coro Intrempas con T'amo a Domenica In (parte 2) - AnnafrauAnna : RT @MahmoodItalia: Mahmood e il coro Intrempas con T'amo a Domenica In (parte 1) #DomenicaIn - Rosellina24 : RT @MahmoodItalia: Mahmood e il coro Intrempas con T'amo a Domenica In (parte 1) #DomenicaIn -