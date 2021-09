Dispetto di Biden con Aukus | Trudeau rischia il ko in Canada

(Di lunedì 20 settembre 2021) Lunedì alle urne nel paese vicino degli Usa. Il primo ministro "sexy" ha chiamato il voto anticipato per cementare la sua posizione ma oradi perderla. Ecco perché Segui su affaritaliani.it

... Trudeau ha ricevuto delle brutte sorprese, l'utima delle quali provocata da colui che pensava potesse diventare il suo principale alleato: Joesu Aukus, Trudeau rischia di ...Il Joeunilateralismo Trumpiano ha abbracciato il volta faccia australiano e l'usuale perfidia albionica. E tutto adel commento del Ministro della difesa britannico Ben Wallace, che ...Lunedì alle urne nel paese vicino degli Usa. Il primo ministro "sexy" ha chiamato il voto anticipato per cementare la sua posizione ma ora rischia di perderla ...Per Parigi la fornitura di 12 sommergibili all’Australia era il «contratto del secolo».Ecco come la real politik ha cambiato alleanze (e guadagni) nel Pacifico ...