Disney Classic Games Collection includerà anche la versione SNES di Aladdin

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 20 settembre 2021) Secondo quanto riferito, una collezione aggiornata dii giochiladie Il libro della giungla.del 1993 è noto per aver ricevuto giochi completamente diversi su entrambe le principali piattaforme console dell'epoca, tra cui un gioco Genesis/Mega Drive di Virgin e diretto da David Perry (Earthworm Jim), e unadi Capcom e diretta da Shinji Mikami. Quest'ultimo non è stato incluso nella2019 diand the Lion King, ma secondo quanto riportato sarà presente in una...